Morte de homem negro desarmado nas mãos de policial causa indignação nos EUA

Um homem negro foi morto por um policial branco em Columbus, o segundo caso em poucas semanas nesta cidade do norte dos Estados Unidos, alimentando a indignação em um país que há meses vive um histórico movimento antirracista e contra a brutalidade policial.

Andre Maurice Hill, de 47 anos, estava na garagem de uma casa na noite da última segunda quando foi baleado várias vezes por um policial, que foi ao local após uma chamada devido a um pequeno incidente.

As imagens da câmera portátil do policial mostram Hill caminhando em direção a ele com um celular na mão esquerda, enquanto a outra permanece oculta. Segundos depois, o oficial dispara sua arma e o civil cai. Não se ouve nenhum som que explique as circunstâncias do tiroteio.

O policial Adam Coy e seu colega esperaram vários minutos antes de se aproximar da vítima, ainda viva, que veio a falecer pouco depois. Coy foi suspenso. Segundo a mídia local, já havia denúncias contra ele por uso excessivo da força.

Hill, que estava desarmado, foi o segundo afro-americano morto pela polícia em menos de três semanas em Columbus. Casey Goodson Jr., de 23 anos, foi baleado várias vezes em 4 de dezembro enquanto voltava para casa depois de comprar sanduíches.

As mortes acontecem em um momento em que os Estados Unidos são marcados por protestos históricos contra a injustiça racial e a brutalidade policial, desencadeados pelo assassinato de George Floyd em maio.

Floyd, também um homem negro desarmado, foi asfixiado sob o joelho de um policial branco em Minneapolis, Minnesota. Transeuntes horrorizados filmaram sua morte e o vídeo rapidamente se espalhou.

"Mais uma vez os policiais veem um homem negro e concluem que ele é criminoso e perigoso", criticou na quarta-feira o advogado Ben Crump, que defende várias famílias de vítimas, incluindo a de Floyd.

Com Hill, são 96 as vítimas negras mortas nas mãos de policiais desde Floyd, afirmou o advogado, denunciando "uma trágica sucessão de tiroteios".

O prefeito de Columbus, Andrew Ginther, disse estar "indignado" com a morte de Hill e "muito perturbado" pelo fato de nenhum dos policiais ter prestado primeiros socorros. Ele pediu a "demissão imediata" de Coy.

adblock ativo