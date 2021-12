Morrem ao menos 4 reféns em mercado judaico de Paris

Ao menos quatro pessoas feitas reféns em um supermercado de produtos judaicos no leste de Paris foram mortas nesta sexta-feira, 9, segundo uma fonte da polícia à Reuters.

Um pouco antes, a televisão mostrou imagens de um grupo de reféns saindo do mercado kosher correndo depois que forças especiais da polícia francesa invadiram o estabelecimento, ocupado suspostamente pelo mesmo criminoso que matou uma policial na quinta-feira, 8, em Montrouge, subúrbio ao sul de Paris.

Depois de várias explosões, a polícia invadiu a loja em Portes de Vincennes.



A identificação do sequestrador ainda não foi revelada, mas a polícia suspeita de ser Amedy Coulibaly, de 32 anos.



Coulibaly, e a francesa Hayat Boumeddiene, de 26 anos, tiveram as fotos divulgadas com a informação que estavam sendo procurados pela polícia.



Ligação entre casos



Os investigadores franceses estão seguros de que o assassino da policial no tiroteio no sul de Paris e os dois irmãos Cherif e Said Kouachi, acusados da chacina na revista "Charlie Hebdo", que matou 12 pessoas na quarta-feira, fazem parte do mesmo grupo jihadista.

"Fatos recentes permitiram que a investigação avançasse para estabelecer uma conexão", indicou a fonte policial à AFP, sem dar mais detalhes.



Os três homens eram todos membros da mesma célula jihadista parisiense que a dez anos atrás enviou jovens voluntários franceses ao Iraque para combater as forças dos Estados Unidos.



Cherif Kouachi chegou a ficar 18 meses preso devido ao seu papel no grupo.



O suspeito pelo crime de Montrouge foi condenado em 2010 por seu envolvimento em uma tentativa malsucedida de libertar da prisão Smain Ali Belkacem, autor do ataque de 1995 contra o sistema de transporte de Paris, em que oito pessoas foram mortas e 120 ficaram feridas.



O irmãos Kouachi, alvos de uma extensa caçada, encontram-se cercados em uma loja de impressões gráficas no norte da cidade de Dammartin-en-Goele, onde fizeram um refém, disseram as autoridades.

