O suspeito de ter assassinado uma repórter e um cinegrafista da WDBJ-TV, Vester Lee Flanagan II, morreu na tarde desta quarta-feira, 26, após atirar em em si mesmo na rodovia interestadual 66, na Virgínia (EUA), de acordo com autoridades locais.

Flanagan, de 41 anos, estava sendo perseguido pela polícia após ter supostamente atirado em dois jornalistas em frente às câmeras - a repórter Alison Parker e o cinegrafista Adam Ward. A ação, que aconteceu durante uma reportagem em um shopping center em Moneta, região sul de Virgínia, foi capturada pelo cinegrafista.

O suposto autor dos disparos é um ex-funcionário da WDBJ-TV, filiada da CBS. De acordo com o gerente-geral da emissora, Jeff Marks, Flanagan foi desligado da empresa há dois anos.

O vídeo do crime foi divulgado no Twitter de um usuário chamado Bryce Williams - pseudônimo utilizado por Flanagan enquanto era apresentador da emissora. As imagens mostram um braço esticado segurando uma arma, enquanto Alison tenta fugir dos disparos aos gritos.

Assista:

Da Redação e Estadão Conteúdo Morre suspeito de atirar e matar jornalistas nos EUA

Em março de 2000, Flanagan, que é negro, processou a emissora WTWC-TV, no norte da Flórida, alegando ter sido vítima de racismo.

A repórter Alison namorava Chris Hurst, que trabalha na emissora como âncora. No Twitter, ele disse que estava muito apaixonado, que eles haviam acabado de passar a morar juntos e que ele estava "estarrecido" com o crime. O câmera namorava uma produtora da emissora, que estava trabalhando na redação no momento do crime, segundo funcionários do local. Fontes: Associated Press e Dow Jones Newswires.

No Twitter, Bryce afirmou que filmou o tiroteio e que Alison teria feito comentários racistas

Foto: Reprodução | Twitter

adblock ativo