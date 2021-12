Morre sul-africana ganhadora do Nobel Nadine Gordimer

A autora sul-africana Nadine Gordimer morreu nesta segunda-feira aos 90 anos, segundo comunicado publicado pela família. A escritora foi laureada em 1991, três anos antes do fim do Apartheid, pela obra que retrata os prejuízos sociais do regime.

A nota informa que a escritora "preocupava-se profundamente com a África do Sul, sua cultura, seu povo e a luta pelo estabelecimento de sua democracia recente". A autora branca, que publicou 15 romances traduzidos para 40 línguas, opôs-se veementemente à desumanização dos negros durante o Apartheid.

Segundo a família, Nadine morreu em casa, durante o sono. Uma cerimônia privada deve ser anunciada nos próximos dias. Fonte: Associated Press.

adblock ativo