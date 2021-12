Morre Sarah Obama, a 'avó' queniana do ex-presidente dos EUA Barack Obama

Sarah Obama, a quem o ex-presidente americano Barack Obama considerava sua avó, faleceu aos 99 anos, nesta segunda-feira, 29, em um hospital de Kisumu, no oeste do Quênia - informaram familiares.

Barack Obama declarou no Twitter estar de luto pela perda de quem "carinhosamente muitos conheciam como 'Mama Sarah', mas que para a gente era 'Dani', ou vovó".

"Sentiremos muito sua falta, mas celebramos com gratidão sua longa e extraordinária vida", continuou o ex-presidente.

My family and I are mourning the loss of our beloved grandmother, Sarah Ogwel Onyango Obama, affectionately known to many as “Mama Sarah” but known to us as “Dani” or Granny. We will miss her dearly, but we’ll celebrate with gratitude her long and remarkable life. pic.twitter.com/avDY4f1PVu