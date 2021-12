Morre primeira vítima do coronavírus nos EUA

Um pessoa moradora de King County, estado de Washington, é a primeira vítima do coronavírus nos Estados Unidos (EUA). A informação foi divulgada neste sábado, 29, pelo jornal The New York Times e pela agência France Presse. A vítima não teve a identidade revelada.

Em um comunicado oficial, o governador de Washington, Jay Inslee, lamentou a morte da vítima. “Nossos corações estão com a família e amigos. Vamos seguir trabalhando até o dia em que ninguém morra desse vírus".

Conforme levantamento da Organização Mundial da Saúde (OMS), há 59 casos confirmados da doença nos EUA. Contudo, três estados no oeste do país confirmaram que mais 3 pessoas foram infectadas pelo vírus, aumentando o número para 62 casos.

