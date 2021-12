Morre padre espanhol infectado pelo vírus ebola

O padre Miguel Pajares, infectado com o vírus ebola, morreu nesta terça-feira, 12, no Hospital Carlos III, em Madri, anunciaram fontes do setor da Saúde de Espanha. Ele chegou quinta-feira, 7, à capital espanhola, procedente da Libéria, onde contraiu a doença. Pajares foi o primeiro europeu afetado pelo ebola e estava recebendo desde sábado um soro experimental, que tem sido administrado nos Estados Unidos.



A epidemia de febre hemorrágica, que afeta a região da África Ocidental, já fez mais de mil mortos, em 1.848 casos suspeitos, de acordo com o último balanço da Organização Mundial da Saúde, atualizado nesta segunda, 11, à noite.



Foram registrados 11 novos casos e seis mortos na Guiné-Conacri, 45 novos casos e 29 mortos na Libéria e 13 novos casos e 17 óbitos em Serra Leoa. Não foram registrados novos casos ou mortes na Nigéria.



O vírus ebola é transmitido por contato direto com o sangue, líquidos ou tecidos de pessoas ou animais infectados. Não há vacina conhecida para a doença.

