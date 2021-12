Morre jovem que arrecadou 3 mi de libras para caridade

Morreu nesta quarta-feira, 14, aos 19 anos, o adolescente britânico com câncer que ganhou popularidade ao se propor a cumprir uma lista de desejos antes de morrer e que arrecadou 3,2 milhões de libras (cerca de R$ 11 milhões) contra a doença.



Stpehen Sutton, de Staffordshire (centro da Inglaterra), decidiu não desanimar quando foi diagnosticado com câncer de intestino e se propôs a cumprir uma lista de 46 desejos.



Além disso, o jovem havia expressado seu desejo de juntar 10 mil libras (cerca de R$ 37 mil para o Teenage Cancer Trust, uma fundação de luta contra o câncer dos adolescentes, e acabou arrecadando 3,2 milhões de libras .



Sua mãe comunicou a morte na página de Sutton no Facebook.



O primeiro-ministro britânico, David Cameron, o descreveu como "uma inspiração": "Estou profundamente triste por saber que Stephen Sutton morreu. Por sua energia, sua coragem, sua busca de dinheiro contra o câncer, foi uma inspiração", escreveu no Twitter.



Apoiado por Jason Manford, ator e apresentador da televisão britânica, Sutton lançou sua campanha em janeiro de 2013 para manter o público informado sobre o avanço de sua doença. Desde então recebeu o apoio de muitas personalidades.



Dos 46 desejos de sua lista, Sutton realizou uma parte, entre eles tocar bateria diante de 90.000 pessoas durante a final da Liga dos Campeões no estádio de Wembley em 2013, dar uma volta em um quadriciclo, beijar um elefante e saltar de paraquedas.

