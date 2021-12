Morre Giulio Andreotti, ministro da Itália por sete vezes

Giulio Andreotti, sete vezes primeiro-ministro da Itália e uma das mais proeminentes figuras do pós-guerra no país, morreu aos 94 anos de idade, disseram familiares nesta segunda-feira, 6

Andreotti, um dos principais membros do extinto partido Democracia Cristã (DC) que dominou a política italiana por quase 50 anos após a Segunda Guerra Mundial, foi membro do Parlamento em todos os mandatos desde 1945. Ele foi nomeado senador vitalício em 1991.

Andreotti, com sua corcunda característica e discreta ironia, foi uma figura emblemática que polarizou a opinião pública italiana desde que entrou no governo, aos 28 anos, até quando foi acusado de assassinato e de envolvimento com a máfia ao final da década de 1990. Mais tarde, ele foi absolvido.

