Morre filósofo Stuart Hall, pioneiro do 'multiculturalismo'

O britânico The Guardian anunciou nesta segunda-feira, 10, a morte do filósofo e teórico cultural Stuart Hall, aos 82 anos. Jamaicano de nascimento, na época em que aquele país era uma colônia do Reino Unido, Hall estudou questões de raça e gênero e foi um dos pioneiros a discutir o "multiculturalismo", com ênfase em culturas marginalizadas e os efeitos da globalização.

Quando o escritor e acadêmico Richard Hoggart fundou o Centro de Estudos de Cultura Contemporânea da Universidade de Birmingham , em 1964 , ele convidou Stuart Hall, para acompanhá-lo como seu primeiro bolsista de investigação.

Quatro anos mais tarde tornou-se diretor executivo e em 1972 o diretor-geral. Pioneiro, as perspectivas interdisciplinares de Hall basearam-se em teoria literária , linguística e antropologia cultural , a fim de analisar temas tão diversos como subculturas juvenis, mídia popular e identidades de gênero e étnicas.

