Morre filho de Fidel Castro, diz jornal cubano

Fidel Castro Díaz-Balart, de 68 anos, filho mais velho do ex-presidente cubano Fidel Castro, morreu nesta quinta-feira, 1º. De acordo com o jornal Garnma, ele cometeu suicídio.

Físico nuclear, o filho do ex-líder cubano, falecido em novembro de 2016, era assessor científico do Conselho de Estado de Cuba, máximo órgão de governo da ilha, e vice-presidente da Academia de Ciências do país. Ele era o único filho nascido do casamento de Fidel Castro com Mirta Diaz-Balart

Ainda de acordo com a publicação do jornal, 'Fidelito', como era conhecido, estava em depressão profunda há alguns meses. "O doutor em Ciências Fidel Castro Díaz-Balart, que vinha sendo atendido por um grupo de médicos há vários meses por um estado depressivo profundo, atentou contra sua vida na manhã de hoje, primeiro de fevereiro", comunicou o Granma.

