Morre ex-premiê britânica Margaret Thatcher

Primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher, mais conhecida como a "Dama de Ferro", morreu nesta segunda-feira, 8, na Inglaterra, aos 87 anos. Segundo o porta-voz da família de Thatcher, a ex-ministra morreu em consequência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

"É com grande tristeza que Mark e Carol Thatcher anunciaram que sua mãe, a baronesa Thatcher, morreu em paz após um derrame nesta manhã", disse o lord Tim Bell.

Única primeira-ministra mulher na história da Grã-Bretanha, Thatcher liderou os conservadores a três vitórias eleitorais, governando de 1979 a 1990, o maior período contínuo no governo para um premiê britânico desde o início do século 19.

Margaret Hilda Roberts nasceu em 13 de outubro de 1925 em Grantham, Lincolnshire. Ela estudou química na Universidade de Oxford, onde presidiu a tradicional Associação Conservadora, composta por alunos. Ela estudou direito enquanto trabalhava e se formou em 1954.

Em 1975, foi eleita líder do Partido Conservador, sendo a primeira mulher a liderar um dos principais partidos do Reino Unido e, em 1979, tornou-se a primeira mulher a ser primeira-ministra do Reino Unido.

A política econômica da sua gestão tinha como foco a desregulamentação do setor financeiro, flexibilização do mercado de trabalho e privatização das empresas estatais.



<GALERIA ID=18194/>

Após ter sobrevivido a uma tentativa de assassinato em 1984, Thatcher foi apelidada de "Dama de Ferro", por causa de sua oposição aos sindicatos e da forte crítica à União Soviética.

A Dama de Ferro perdeu apoio em seu partido em função de criticar a criação da União Europeia. Por conta disto, ela renunciou aos cargos de primeira-ministra e líder do partido em 1990. Thatcher possuía um título vitalício como Baronesa Thatcher de Kesteven, que a intitulava a sentar na Câmara dos Lordes.

Em 2011, o filme A Dama de Ferro estreiou nos cinemas contando a história da estadista britânica. O papel de Thatcher foi estrelado por Meryl Streep, que venceu o Oscar de 2012 na categoria de melhor atriz.

Redação e Agências Morre ex-premiê britânica Margaret Thatcher

adblock ativo