Morre em Los Angeles o cantor americano Tom Petty

O cantor americano Tom Petty morreu na noite da última segunda-feira, no hospital da UCLA, em Los Angeles, depois de sofrer um ataque cardíaco, de acordo com informações de seu agente, Tony Dimitriades.

Ele foi levado às pressas para o hospital em Santa Mônica após ter sido encontrado inconsciente em sua casa, em Malibu, mas não aguentou e acabou falecendo no hospital. “Estamos devastados em anunciar a morte de nosso pai, marido, irmão, líder e amigo Tom Petty”, afirmou Dimitriades em nome da família do cantor.

O músico ficou famoso como parte do grupo Tom Petty & The Heartbrakers, no final dos anos 1970, uma banda que era vista como essencial para o rock da época. Os seus maiores sucessos incluíam I Won’t Back Down e American Girl. Eles entraram para o Rock and Roll Hall of Fame em 2002.

Petty era originalmente parte de uma banda chamada Mudcrutch, que ganhou fama regional, mas não atraiu a atenção da grande mídia e público. Eles chegaram a se reunir em 2007, mas se separaram após Petty e outros membros se juntarem aos Heartbrakers. Em 1977, a banda ganhou sucesso com a música Breakdown, mas foi o segundo álbum, You’re Gonna Get It! que entrou na lista dos 40 melhores.

Durante os anos 1980, a banda colecionou sucessos, incluindo You Got Lucky e Change of Heart e colaborou com Bob Dylan e também Stevie Nicks. Petty continuou a trabalhar com Dylan como parte da banda Traveling Wilburys, em companhia de Roy Orbison, o beatle George Harrison e Jeff Lynne.

Bob Dylan se expressou sobre a morte de Tom Petty em um comunicado divulgado pela Rolling Stones. “É uma notícia triste e devastadora. Eu sempre achei o Tom um cara incrível. Ele era um grande artista, cheio de luz, um amigo, eu nunca o esquecerei”. O cenário musical americano vive uma semana difícil com a perda de um expoente do rock nacional e o massacre durante um festival de música country em Las Vegas, que resultou em 59 mortes e mais de 500 feridos.

adblock ativo