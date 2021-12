Morre ator francês Pierre Mondy

Morreu neste sábado, 15, em Paris, o ator e diretor francês Pierre Mondy, conhecido principalmente pelos papéis cômicos que interpretou no cinema e na televisão.

Mondy, que tinha 87 anos e ficou consagrado como ator por sua representação cinematográfica de Napoleão no filme "A Batalha de Austerlitz", de Abel Gance, em 1960, foi vítima de um linfoma, contou um de seus amigos à emissora de rádio "France Info".

O ator nasceu em 10 de fevereiro de 1925, em Neuilly-sur-Seine, um município limítrofe com Paris, embora tenha passado sua infância e adolescência em Albi, no sul da França, onde seu pai era diretor de um centro escolar.

No início dos anos 1940 mudou-se para Paris e na cidade fez sua primeira participação no cinema, no filme "Rendez-vous de Juillet", do diretor Jacques Becker, em 1949.

No teatro combinou seu trabalho no palco com o de diretor em dezenas de obras. Desde os anos 60, sua carreira caminhou por três frentes paralelas: cinema, televisão e teatro.

Nos anos 1970 ficou muito conhecido por seu papel do sargento-chefe Chaudard na trilogia "A Sétima Companhia". A ministra francesa de Cultura, Aurélie Filippetti, lamentou sua morte e disse que Mondy era um grande ator.

