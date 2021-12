Morre aos 84 anos ex-primeiro-ministro francês Pierre Mauroy

O histórico socialista francês Pierre Mauroy, que foi primeiro-ministro em 1981, no governo do presidente François Mitterrand, e que permaneceu durante 28 anos como prefeito de Lille, morreu no hospital militar de Percy nos arredores de Paris.

O anúncio da morte de Mauroy, de 84 anos e que estava por causa de um tumor no pulmão do qual já tinha sido operado, foi feito nesta sexta-feira pelo atual ministro das Relações Exteriores da França, o também socialista Laurent Fabius, que o substituiu como primeiro-ministro em 1984.

Fabius iniciou uma longa lista de homenagens de boa parte da classe política francesa, ao destacar que o político falecido "levava a esquerda cravada no coração".

O presidente da França, o igualmente socialista François Hollande, enfatizou que Mauroy "serviu à França em momentos excepcionais", ao ser o primeiro chefe do Governo da alternância com a direita, "quando a esquerda fazia a aprendizagem do poder na V República".

Hollande afirmou que Mauroy "tomou medidas valentes" levando em conta a realidade e, por isso, pode ser considerado como "o homem das reestruturações industriais".

"Serviu seu país sem ocultar nunca seus valores fundamentais: foi socialista e quis que a justiça social inspirasse todos os seus atos. Não enganava, não mentia e ia a fundo a suas convicções tomando a realidade tal qual era", comentou Hollande antes de acrescentar que "foi um homem fiel a suas origens operárias", "ao socialismo", "a união da esquerda e a unidade dos socialistas".

Jean Glavany, ex-ministro e antigo chefe do gabinete de Mitterrand, relatou que Mauroy "era um homem marcado pelo socialismo do norte" da França, uma região de tradição mineira e industrial, e "por sua ancoragem na classe operária".

O que fora ministro das Finanças de Mauroy e ex-presidente da Comissão Europeia Jacques Delors comentou que o político em questão "tinha uma grande autoridade e que não se manifestava com brutalidade".

Nascido na cidade de Cartignies, próxima à Bélgica, no dia 5 de julho de 1928, Mauroy era filho de um professor e foi o primogênito de sete irmãos em uma família impregnada pelo socialismo.

Filiou-se em 1944, no final da Segunda Guerra Mundial, às Juventudes Socialistas, da qual foi seu secretário nacional de 1955 a 1959.

Em 1965, ele apoiou ativamente a candidatura de Mitterrand à Presidência da República como candidato único da esquerda contra o então chefe do Estado, o general Charles de Gaulle.

No início dos anos 1970, Mauroy se aproximou do socialismo reformista de Michel Rocard, ao tempo que iniciou seu mandato como prefeito de Lille, que se prolongaria de 1973 a 2001.

Precisamente, nesse último ano, quem assumiu a Prefeitura da cidade foi a ex-ministra Martine Aubry, filha de Delors, que segue à frente da Prefeitura.

