Morre aos 58 anos o presidente da Venezuela, Hugo Chávez

A morte do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, foi anunciada nesta terça-feira, 5, por seu vice-presidente e herdeiro político, Nicolás Maduro, após quase dois anos de luta e quatro cirurgias contra o câncer.

Chávez, que faleceu às 17h55 locais, de acordo com Maduro, lutava contra um câncer na região pélvica. Desde que sua enfermidade foi diagnosticada, em junho de 2011, ela passava longos períodos em Cuba, onde tratava a doença.

A história política de Hugo Chávez começou na fracassada tentativa de golpe contra o presidente Carlos Andrés Pérez em fevereiro de 1992. O episódio deixou 17 soldados mortos e 50 feridos. Chávez, então, fez uma aparição na TV para assumir a responsabilidade pela revolta. Nascia ali uma das figuras mais marcantes da história venezuelana, carismática com seus aliados e duro com os inimigos, alternando palavras doces e atitudes radicais na tentativa de se equilibrar entre seu lado poeta e a farda militar.

O golpe levou Chávez à prisão, de onde só saiu dois anos depois pela ordem do então presidente Rafael Caldera. Mas o tempo no cárcere não foi suficiente para apaziguar o espírito socialista de Chávez. Logo depois, ele fundou o Movimento V República, com o qual chegou à presidência pela primeira vez em 1998. Com uma plataforma que pregava governar para os pobres, conseguiu 56,24% dos votos e se tornou o mais jovem governante da Venezuela, com 44 anos.

No seu primeiro ano de mandato comandou uma reforma que culminou na redação de uma nova Carta Constitucional. A partir daí o mundo conheceu Chávez. A revolução socialista proposta por seu governo colocou-o em confronto direto com a elite do país, a ponto de sofrer um golpe em abril de 2002, em ação liderada pelo líder patronal Pedro Carmona.

<GALERIA ID=18114/>

O golpe, no entanto, não teve êxito: Chávez ficou menos de três dias longe do poder e foi reconduzido à presidência apoiado por militares leais e milhares de seguidores que invadiram as ruas do país. Passou por referendos e eleições legislativas e presidenciais, vendo sua primeira derrota nas urnas em dezembro de 2007, no referendo que pretendia lhe conferir poderes ilimitados.

Polêmico - Poucos personagens da política mundial foram tão provocadores como ele. A classe empresarial e seus adversários ideológicos, nacionais e estrangeiros, não escaparam da sua língua afiada. George W. Bush, presidente dos Estados Unidos entre 2001 e 2009, foi chamado de "diabo" em plena sessão da Organização das Nações Unidas (ONU).

O venezuelano também ouviu poucas e boas: um dos episódios mais famosos ocorreu em novembro de 2007, quando o rei Juan Carlos, da Espanha, mandou-o calar a boca durante a 17ª Cúpula Ibero-americana, realizada no Chile. "Por qué no te callas?", questionou o monarca espanhol.

Sua relação com a imprensa também nunca foi pacífica. Guillermo Zuloaga, presidente da Globovisión que o diga. Chávez acusou vários meios de comunicação de serem porta-vozes da oposição e Zuloaga foi seu principal alvo. O executivo foi acusado de ter insultado o governo do país e de ter divulgado informações falsas. Acabou preso.

As amizades do venezuelano também irritaram as potências mundiais, principalmente os Estados Unidos. Chávez manteve relações próximas com o Iraque antes da invasão norte-americana, com o Irã de Mahmoud Ahmadinejad e com os colegas sul-americanos Evo Morales (Bolívia) e Rafael Correa (Equador), ambos apontados como seguidores de suas ideias socialistas. Seus anos no poder se caracterizaram também pela difícil relação com a Colômbia, por conta da aliança que os vizinhos mantêm com os EUA.

Doença - No dia 30 de junho de 2011, Chávez causou surpresa ao anunciar que havia se submetido a uma cirurgia em Cuba para retirar um tumor maligno na região pélvica. O líder venezuelano estava em recuperação na capital do país, Havana, desde o dia 10, quando passou por cirurgia para remover um abscesso pélvico. Na época, o governo brasileiro ofereceu tratamento no Brasil, mas Chávez preferiu seguir com o tratamento em Cuba.

Em setembro daquele ano, ele se disse livre da doença e confirmou participação na eleição de 2012, marcada pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela para o dia 7 de outubro. No fim de fevereiro de 2012, no entanto, Chávez teve de voltar a Cuba para retirar um novo tumor no mesmo local. No mês seguinte, o líder venezuelano começou o tratamento com radioterapia. Em 9 de julho, faltando pouco mais de três meses para a eleição, ele anunciou novamente que estava livre do câncer.

<GALERIA ID=18115/>

No pleito de outubro, Chávez derrotou o rival Henrique Capriles e assegurou um quarto mandato presidencial, entre 2013 e 2019. Porém, na noite do dia 8 de dezembro, o presidente venezuelano anunciou que teria de passar por uma cirurgia de emergência porque novas células malignas haviam sido encontradas na região pélvica. Pela primeira vez, Chávez falou sobre a possibilidade de sucessão e nomeou o ministro de Relações Exteriores e vice-presidente Nicolas Maduro como seu herdeiro político, caso não conseguisse voltar ao poder e tomar posse, em março de 2013, para um novo mandato.

Submetido a uma nova cirurgia em 11 de dezembro de 2012, Chávez não apareceu mais em público e tampouco conseguiu retornar a Caracas para tomar posse no novo mandato presidencial, em 10 de janeiro. Numa manobra chavista, o presidente obteve autorização da Assembleia Nacional - controlada por seu partido - para se ausentar indefinidamente do país até que se recuperasse, e o Supremo Tribunal do país avalizou que Chávez não prestasse juramento em janeiro, podendo fazê-lo em data posterior perante a suprema corte venezuelana quando estivesse em condições.

Após 68 dias de internação em Havana e diversos relatos de complicações no período pós-cirúrgico, o governo venezuelano divulgou pela primeira vez fotos de Chávez no hospital, acompanhado das filhas, numa imagem sorridente em que o presidente está segurando a edição do dia 14 de fevereiro do jornal cubano "Granma". Quatro dias depois, Chávez desembarcou de surpresa em Caracas, durante a madrugada, e seguiu direto para o hospital militar da capital venezuelana. Pelo Twitter, o presidente anunciou: "Chegamos de novo à pátria venezuelana. Obrigado meu Deus! Obrigado povo amado! Aqui continuaremos o tratamento. Obrigado Fidel, Raúl e toda Cuba!"

Vida pessoal - Hugo Rafael Chávez Frias nasceu no dia 28 de julho de 1954 no pequeno povoado de Sabaneta, ao pé dos Andes no Departamento (Estado) de Barinas. É o segundo de sete filhos dos professores Hugo de los Reyes Chávez e Elena Frías de Chávez. Casou-se duas vezes e teve quatro filhos.

Louco pelo esporte mais popular da Venezuela, o beisebol, Chávez foi campeão com os Criollos de Venezuela em 1969. Também se arriscou na literatura: é autor de vários contos e poesias.

Em 1971 entrou na carreira militar, em Caracas e, quatro anos depois, saiu da academia formado em Ciências e Artes Militares. Nesse período conheceu a história e os feitos do libertário Simón Bolívar, que o inspirou durante toda sua história política.

adblock ativo