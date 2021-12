Morre aos 110 anos sobrevivente mais velha do Holocausto

Morreu em Londres, aos 110 anos, Alice Herz-Sommer, a mais velha sobrevivente do Holocausto. O anúncio foi feito neste domingo, 23, pela sua família.

Nascida em Praga, em 1943 Alice foi enviada para o campo de concentração de Terezin, na República Tcheca, ond epassou dois anos durante a Segunda Guerra Mundial. Lá, ela tocava piano para os outros presos.

Sua história serviu de inspiração para o documentário The lady is number 6: music saved my life, dirigido por Malcolm Clarke, que está concorrendo ao Oscar.

Assim como Alice, cerca de 140 mil judeus foram enviados a Terezin. Destes, 33.430 morreram lá. Aproximadamente 88 mil foram transferidos para Auschwitz e outros campos, onde a maioria também foi morta.

adblock ativo