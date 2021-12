Morre alemã ferida em atentado em Barcelona

Uma mulher alemã, de 51 anos, ferida no ataque terrorista de Barcelona do dia 17 de agosto, morreu neste domingo, 27, no Hospital Del Mar.

Agora, sobe para 14 o número de mortos no ataque realizado com uma van na avenida Las Ramblas. Outro homem foi esfaqueado em um carro, quando um dos terroristas fugia, e uma mulher morreu no ataque do dia 18 de agosto, em Cambrils. Assim, o total de mortos nos atentados de Barcelona e Cambrils chega a 16.

Mais de 120 pessoas foram feridas e autoridades informam que 24 permanecem hospitalizadas, sendo cinco em condições críticas.

Mais de 500 mil pessoas protestaram no sábado em Barcelona contra os ataques.

