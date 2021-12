Moro recebe prêmio "Pessoa do Ano" nos EUA

O juiz Sergio Moro recebeu o prêmio "Pessoa do Ano", concedido pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. A premiação foi entregue na noite desta terça-feira, 15, em Nova York, nos EUA, pelo ex-prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB). O político recebeu o título em 2017.

Durante discurso, o ex-prefeito elogiou Moro. “Os brasileiros de bem presentes a esse jantar promovido pela Câmara certamente estão aqui porque gostam de você [Moro] e apreciam o seu trabalho, exatamente o oposto daqueles brasileiros, que estavam lá fora falando impropérios e querendo destruir a reputação de um juiz com a dignidade e a grandeza de Sergio Moro. São as mesmas pessoas que querem que o Brasil volte a um tempo do qual nós não temos nenhuma saudade”, disse Doria, citando um grupo de manifestantes que protestaram do lado de fora do evento.

