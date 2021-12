Morales diz que estado de saúde de Chávez é preocupante

O presidente da Bolívia, Evo Morales, admitiu que o estado de saúde do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, é "preocupante". Mas Morales disse que espera que as orações pedindo pela melhora de Chávez tenham efeito e ajudem a reverter o quadro. Morales e Chávez são amigos e parceiros comerciais. Há quase um mês, o venezuelano está em Cuba para tratamento de combate ao câncer. No próximo dia 10, está marcada a cerimônia de posse de Chávez.

"A situação é muito preocupante. Eu tenho conversado com a família [do presidente venezuelano]. Também tenho me comunicado com o vice-presidente [da Venezuela, Nicolás Maduro]. Tem sido difícil, mas espero que as nossas orações e os nossos ritos sejam eficientes para salvar a vida do irmão presidente Chávez", disse Morales, em Cochabamba.

Desde o dia 11, Chávez está hospitalizado em Havana, Cuba, para tratamento contra o câncer. Ele foi submetido a uma cirurgia para a retirada de um tumor maligno na região pélvica e apresentou complicações, como hemorragia e infecção respiratória. Nos últimos dias, aumentaram as informações, não oficiais, de que seu estado de saúde piorou.

Morales disse que espera que Chávez possa acompanhá-lo "em breve". "A sua ausência é grande", resumiu o bolivano. Na última quarta-feira, 2, o ministro da Ciência e Tecnologia da Venezuela, Jorge Arreaza, disse que o estado de saúde de Chávez é "estável" dentro de "um quadro delicado", mas que o presidente "está lutando duro".

