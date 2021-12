Modelo fica cara a cara com crocodilos durante ensaio

A modelo e ex-atleta italiana Roberta Mancino resolveu fazer um ensaio fotográfico submersa. Até aí não tem grande surpresa. Mas os "modelos" das fotos eram crocodilos. Isso mesmo, a italiana fez as imagens no Banco Chinchorro, no Golfo do México, onde vivem cerca de 700 crocodilos.

Durante os cliques, Roberta ficou cara a cara com répteis. Os animais não tentam atacar a modelo e a observam de longe. Mas quando a equipe tenta colocar uma máquina fotográfica mais próxima do crocodilo, ele demonstra hostilidade.

Roberta contou à Barcroft TV que o ensaio com crocodilos era um sonho.

