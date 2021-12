Modelo é mordida por tubarão durante sessão de fotos nas Bahamas

A modelo Katarina Zarutskie, de 19 anos, foi mordida no braço por um tubarão da espécie enfermeiro, enquanto fazia fotos em uma área rodeada destes animais, nas Bahamas. O incidente ocorreu nas ilhas Exuma e foi registrado pelo sogro dela.

Katarina, o namorado e a família dele haviam almoçado na região de Staniel Cay e viram um grupo de pessoas mergulhando com os tubarões. Apesar de alertada pela família do namorado, a modelo resolveu entrar na água para tirar umas fotos.

Alguns minutos depois, a modelo foi encorajada por um morador local a boiar em meio aos tubarões.Foi neste momento que a modelo foi mordida e puxada para baixo. Toda a ação foi registrada pelo sogro dela.

Apesar do ataque, Katarina manteve a tranquilidade para deixar a área. A modelo teve de levar pontos no local da ferida e tomar antibióticos. Ela deve ficar com uma cicatriz no local, pois fragmentos de dentes do tubarão ficaram presos no ferimento.

Modelo é puxada para baixo, mas se mantém tranquila para sair da água (Foto: Reprodução | Instagram)

Ferimento deve deixar cicatriz no braço da modelo (Foto: Reprodução | Instagram)

