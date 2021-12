Modelo diz que sofreu bullying por conta do tom de sua pele

A senegalesa Khoudia Diop, 19 anos, tem uma história de superação. Após sofrer anos de bullying por conta da cor da sua pele, a jovem resolveu usar seu diferencial a seu favor e virou modelo.

“Me provocavam muito por causa do meu tom de pele. Até hoje as pessoas fazem comentários. Conforme fui crescendo, fui confrontando essas provocações. Aprendi a me amar a cada dia, sem prestar atenção nas pessoas negativas", disse Khoudia ao Daily Mail.

“Se você é sortudo o bastante para ser diferente, nunca tente mudar", aconselha a jovem que se autointitula de "Deusa da Melanina". Khoudia é seguida por 235 mil pessoas no Instagram.

Senegalesa virou modelo e usa tom de pele como diferencial (Foto: Reprodução | Instagram)

