Modelo confunde alerta de tubarão com assédio de fãs

Uma modelo alemã entra no mar e é alertada da proximidade de um tubarão, mas acha que as pessoas estavam apenas acenando para ela. O fato aconteceu na Flórida, nos Estados Unidos, quando a atriz e modelo Simone Gutsche resolveu entrar na água. Ao site Daily Star, a modelo de 34 anos que curtia um feriado na praia relatou que percebeu o mar vazio, mas não estranhou e resolveu entrar.

Simone relata que ao ver as pessoas acenando não imaginou que pudesse ser um tubarão. Pensou apenas que as pessoas a tinham reconhecido e quis ser simpática, acenando de volta. "Um casal acenou para mim com emoção, e eu acenei de volta", relatou a modelo.

Ela conta que só percebeu que algo estava errado quando as pessoas começaram a gritar, foi quando ela resolveu sair da água. Simone conta que não acreditou de início na história, mas após ver as imagens ela ficou tão assustada que ficou dias sem entrar novamente no mar.

O animal é da éspecie tubarão-tigre, possuia aproximanadamente cinco metros e é comum naquela região do país.

Blonde German model escapes deadly encounter with MASSIVE tiger sharkhttps://t.co/jgSMI2PRWL pic.twitter.com/hn4qaJSdBZ — Daily Star (@Daily_Star) 6 de dezembro de 2016

Da Redação

