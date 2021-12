Modelo com deficiência única faz sucesso na moda

Melanie Gaydos é uma modelo internacional que rompeu barreiras e conseguiu seu lugar no mundo da moda. Com sua condição genética rara, Gaydos tem uma aparência diferente dos outros rostos de passarela.

"Nasci com uma mutação genética chamada displasia ectodérmica, que afeta meu cabelo, dentes, pele e unhas", conta. A mutação aconteceu no momento em que seu conjunto de células iniciais começaram a se dividir para se especializar ainda no útero da mãe. Essa variação no gene TP63 nunca havia sido detectada antes, fazendo de Gaydos a primeira paciente com essa mutação.

"Sinto-me bonita. Não é fácil para mim, mas à medida que o tempo passa é algo que cresce com mais e mais força dentro de mim. Se pudesse voltar no tempo, ao útero e ao gene que me deu origem, acho que não mudaria nada", disse a modelo.

