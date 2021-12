Míssil explode junto a crianças durante entrevista na Síria

Outro vídeo do Daily Mail mostra a explosão de um míssil enquanto crianças sírias dão entrevista sobre os horrores da guerra. O grupo escapou por pouco depois do atentado a poucos metros do local onde estavam.

A filmagem ocorria em área controlada pelos rebeldes Jobar, num subúrbio de Damasco. As crianças falavam de ter visto a morte de perto e dos ferimentos que presenciaram durante os ataques.

