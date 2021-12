Missão seleciona mais de mil candidatos para morar em Marte

AMSTERDÃ, 2 Jan (Reuters) - Uma missão que pretende levar humanos a Marte e que atraiu 200.000 inscrições selecionou mais de mil pessoas que serão testadas para se chegar a uma lista final de 24 candidatos a morar naquele planeta.

O projeto Mars One foi lançado em 2011 por dois holandeses com o objetivo de estabelecer uma vida humana permanente no planeta em 2025. Eles esperam que o projeto seja financiado por investidores e pelos direitos de transmissão de documentários sobre os testes, o treinamento e a seleção final.

Os 1.058 candidatos que estão nesta primeira rodada são do mundo inteiro. De longe, o maior número de concorrentes - 297 - é de norte-americanos, seguidos de 75 canadenses e 62 indianos.

Eles precisam se submeter a testes rigorosos, incluindo simulações da vida em Marte e lidar com o isolamento, disse um dos fundadores da missão, Bas Lansdorp.

"O desafio com os 200.000 inscritos é separar aqueles que sentimos estar física e mentalmente preparados para serem embaixadores humanos em Marte daqueles que obviamente estão levando a missão muito menos a sério", afirmou Lansdorp.

