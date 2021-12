Miss Mundo vai para as Filipinas; Brasil chega à final

A representante das Filipinas, Megan Young, foi eleita Miss Mundo 2013 ao término da cerimônia realizada neste sábado na ilha indonésia de Bali, na qual a brasileira Sancler Frantz ficou entre as finalistas.

A francesa Marine Lorphelin foi a segunda colocada na opinião dos juízes, enquanto a terceira posição ficou com a ganesa Naa Okailey. Junto com Sancler, as candidatas da Espanha e de Gibraltar ficaram entre as seis finalistas.

Megan Young, de 23 anos, que herda a coroa da chinesa Wen Xiayu, ficou sem palavras após sua vitória, mas não chegou a chorar como costuma ocorrer nestes eventos.

Essa foi a primeira vitória das Filipinas no Miss Mundo, cuja primeira edição foi realizada em 1951.

Porém, o Brasil não sai de mãos abanando, já que a gaúcha, de 22 anos, venceu o concurso Beach Beauty, ao ser considerada, entre as 125 candidatas, a que tem o "melhor corpo".

A vencedora do Miss Mundo, que tradicionalmente se muda para Londres, onde se encontra a sede da organização do concurso, passará seu ano de reinado visitando projetos beneficentes e obras sociais ao redor do planeta.

A final do concurso, realizada no Centro de Convenções de Bali, foi acompanhada ao vivo por mais de 200 milhões de espectadores no mundo todo, segundo os organizadores.

A atual edição do evento esteve marcada pelos protestos de radicais muçulmanos, que obrigaram a organização a transferir a sede da final de Jacarta para Bali.

Além disso, as candidatas à coroa do Miss Mundo tiveram que substituir o popular biquíni por um maiô de uma peça acompanhado pelo sarongue, tradicional peça de roupa indonésia, durante o desfile em traje de banho devido à pressão das organizações islamitas conservadoras.

