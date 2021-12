Miss morre atingida na cabeça em protestos na Venezuela

Uma miss baleada durante um protesto contra o governo na terça-feira, 18, não resistiu ao grave ferimento e morreu um dia depois em Valencia (norte), aumentando o número de mortos nas manifestações das últimas duas semanas, disse à AFP uma fonte hospitalar nesta quarta, 19.

Génesis Carmona, de 21 anos, era Miss Turismo do estado de Carabobo. Ela tinha sido internada em uma clínica particular com um ferimento na cabeça causado por um tiro e chegou a ser submetida a uma cirurgia de emergência. ]

Na terça, um ato de estudantes opositores em Valencia terminou em distúrbios, que, segundo a imprensa local, deixaram pelo menos oito feridos a tiros, entre eles Carmona, depois de um ataque praticado por um grupo de homens armados.

Com a morte da miss, sobe para quatro o número de mortos nos protestos que sacodem a Venezuela há duas semanas. Na quarta passada, uma manifestação de estudantes opositores no centro de Caracas registrou confrontos que causaram três mortes e deixaram vários feridos.

