Miss mexicana Ximena Hita, de 21 anos, é encontrada morta

A modelo mexicana Ximena Hita, de 21 anos, foi encontrada morta em seu apartamento, de acordo com a imprensa mexicana. A causa da morte não foi revelada, no entanto, há a suspeita de que a modelo, que também era paramédica e estudante de enfermaria, tenha tirado a própria vida. A jovem era uma das concorrentes do Miss México, que aconteceria este ano, representando o estado de Aguascalientes

Nas redes sociais, a página da Organização Miss México lamentou a morte da candidata do concurso nacional. “Ximena, sempre nos lembraremos de você. Obrigado por todo seu amor pela construção de uma sociedade inclusiva e com valores, seu legado que sempre carregaremos. Lamentamos profundamente sua partida e expressamos nossas condolências à sua família, amigos e à coordenação estadual do Miss Aguascalientes”, diz a publicação.

