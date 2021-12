Miss Japão luta contra o racismo em seu país

A primeira miss Japão mestiça, Ariana Miyamoto, que é filha de uma japonesa com um americano afrodescendente, luta contra a descriminação contra mestiços, que ocorre em seu país.



Por ser a primeira "Hafu" (expressão usada para se referir a alguém birracial no Japão), a conquistar o título de miss, Ariana causou grande polêmica no país. Ela teve que suportar comentários racistas nas redes sociais, onde alegavam que ela não era digna de ganhar o prêmio nacional de beleza, por não se ajustar "ao ideal padrão de beleza nacional".



A moça conta que decidiu concorrer ao título de miss Nagasaki (a província japonesa onde é originária) por conta de um amigo que também era "hafu" e cometeu suicídio porque sofria problemas com a identidade.



Ariana ainda relata que a pior etapa de sua vida foi na escola primária, onde colegas de classes não tocavam nela porque diziam que ela iria manchá-los.



Miyamoto acredita que deve haver uma mudança na mentalidade, para acabar com a discriminação contra os "hafus", e agora usa o status de miss para poder lutar contra o racismo.



Ela ainda confessa o desejo de se tornar miss Universo, para que sua mensagem contra a descriminação tenha ainda mais impacto.

Ariana ainda deseja ser miss Universo para sua mensagem contra descriminação ter mais impacto (Foto: Reprodução | Facebook)

