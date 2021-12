A Miss Cojedes, Wi May Nava, revelou que além de ter passado por alguns procedimentos cirúrgicos para manter sua beleza, adotou uma técnica radical para manter a boa forma, a fim de ser vencedora do Miss Venezuela.

A jovem costurou um pedaço de atadura na língua para não conseguir comer alimentos sólidos.

Wi May Nava usa técnica para ficar sempre magra (Foto: Divulgação)

A miss fez a revelação para o documentário da BBC Secredos da América do Sul: Rainhas da Beleza Radicais (Secrets of South America: Extreme Beauty Queens). Na gravação da entrevista, a Wi May ainda usava a atadura.

A técnica de emagrecimento é conhecida como "Miracle Patch" (Atadura milagrosa). Quando implantada no meio da língua, a ingestão de alimentos sólidos se torna dolorosa e a pessoa acaba optando por líquidos.

Da Redação Miss Cojedes revela usar atadura na língua para emagrecer

