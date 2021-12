Miss Brasil lidera apostas na Bolsa de Londres

A casa de jogos britânica Ladbrokes, ligada à Bolsa de Valores de Londres, aponta a Miss Mundo Brasil 2013, Sancler Frantz, em primeiro lugar na lista de apostas do Miss World. O favoritismo da gaúcha alcançou a marca de 3/1 no ranking, ou seja, a cada 100 libras esterlinas apostadas nela, serão pagas 300 ao apostador caso Sancler ganhe o concurso, cuja final será no dia 28 de setembro.

"Estou surpresa, não pensei que a minha participação aqui teria tamanha evidência. É bastante emocionante e estou muito feliz, mas vou manter o foco no concurso e não me deslumbrar, pois isso não significa que eu tenha ganhado nada. Favoritismo não ganha concurso", disse Frantz, da da Indonésia, onde está desde 3 de setembro, cumprindo as atividades do certame.

"Tenho recebido mensagens do mundo todo pela internet, mas não tenho tempo de respondê-las, pois são muitas. Se eu não ganhar o Miss World, pelo menos sei que fiz o melhor que pude, e já me sinto vencedora em conseguir representar bem o Brasil", concluiu a loira.

Em 1977, a também gaúcha Madalena Sbaraini foi considerada uma das maiores favoritas da história do evento, liderando as apostas em Londres e se tornando a miss mais votada até aquele momento. Ficou no quarto lugar.

Em segundo lugar, atrás da brasileira está a Miss Filipinas, seguida pelas misses Espanha, Estados Unidos, França, Ucrânia, Gana, África do Sul, China e Índia, completando o Top 10 dos apostadores. Fundada em 1886, a Ladbrokes recebe hoje apostas pela internet e tem sede em Londres, no Reino Unido, onde fica também a sede do Miss World.

Veja aqui o ranking da casa de apostas

adblock ativo