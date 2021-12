Ministro das Relações Exteriores chama legalização do aborto na Argentina de "barbárie"

O Ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, chamou a aprovação do projeto de lei que legaliza o aborto na Argentina de "barbárie" e afirmou que o Brasil “permanecerá na vanguarda do direito à vida”.

“O Brasil permanecerá na vanguarda do direito à vida e na defesa dos indefesos, não importa quantos países legalizem a barbárie do aborto indiscriminado, disfarçado de ‘saúde reprodutiva’ ou ‘direitos sociais’ ou como quer que seja”, escreveu em sua conta no Twitter.

O Brasil 🇧🇷 permanecerá na vanguarda do direito à vida e na defesa dos indefesos, não importa quantos países legalizem a barbárie do aborto indiscriminado, disfarçado de “saúde reprodutiva” ou “direitos sociais” ou como quer que seja. pic.twitter.com/Y2UgvvviXl — Ernesto Araújo (@ernestofaraujo) December 30, 2020

O projeto aprovado nesta madrugada autoriza a interrupção voluntária da gravidez até a 14ª semana de gestação. A sessão durou 12 horas e terminou em 38 votos a favor, 29 contra e 1 abstenção. Milhares de pessoas se concentraram ao redor do Congresso para comemorar, mas vários grupos criticaram o resultado.

Com a aprovação, a Argentina se torna o primeiro grande país da região a permitir o procedimento, que até então era autorizado em Cuba, no Uruguai, na Guiana e em partes do México -- antes disso, o aborto legal só era permitido se a mulher sofresse estupro ou estivesse em perigo de vida.

