Ministério registra 343 mortes no Egito

O Ministério da Saúde do Egito informou nesta quinta-feira que, pelo menos, 343 pessoas foram mortas na onda de violência que tomou conta do país após a ofensiva do governo contra manifestações de apoiadores do presidente deposto Muhammed Morsi.

Pelo menos, 300 civis morreram por causa da onda de violência de quarta-feira, afirmou a autoridade do Ministério Khaled al-Khatib à AFP. O Ministério do Interior disse que 43 policiais também foram mortos.

Fronteira - As autoridades do Egito fecharam a passagem de Rafah, na fronteira com a Faixa de Gaza, nesta quinta-feira, 15, por tempo "indeterminado" por razões de segurança em meio a escalada de violência no país, afirmou um oficial de segurança à AFP.

Renúncia - O vice-presidente interino do Egito, Muhamed El Baradei, renunciou nesta quarta-feira, 14, após os violentos confrontos contra o governo atual. El Baradei, que ganhou o Nobel da Paz, foi empossado como vice-presidente no último dia 14 de julho. Ele era responsável pelas relações internacionais do Egito.

adblock ativo