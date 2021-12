Militares africanos marcham em Paris no Dia da Bastilha

Os soldados de 13 países africanos marcharam hoje na Avenida Champs-Elysées, em Paris, durante participação do tradicional desfile militar anual do Dia da Bastilha, feriado que marca a tomada da Bastilha e lembra a Revolução Francesa. A França convidou suas ex-colônias na África para celebrar cinco décadas de independência participando do desfile. O presidente francês, Nicolas Sarkozy, rechaçou as críticas segundo as quais o convite era uma forma de nostalgia da época colonial francesa. A comemoração ocorreu em meio à intensa chuva na capital francesa.

adblock ativo