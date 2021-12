Militante islâmico se declara culpado por incitar ataque contra príncipe George

O britânico Husnain Rashid, de 32 anos, se declarou culpado nesta quinta-feira 31, de várias acusações de terrorismo, dentre elas, incitar um ataque terrorista contra o príncipe George, 3º na linha de sucessão ao trono do Reino Unido e filho do príncipe Willian e de Kate Middleton, duquesa de Cambridge.

Em um tribunal de Londres, Rashid confessou três crimes envolvendo a preparação de atos terroristas e a promoção do terrorismo. Em 13 de outubro de 2016, ele usou um aplicativo de mensagem para incentivar jihadistas a atacar o príncipe de 4 anos, um mês depois de ele ter começado a ir ao colégio.

De acordo com o Ministério Público britânico, o militante do movimento extremista Estado Islâmico chegou a colocar no aplicativo uma foto de George combinada com silhuetas sobrepostas de dois jihadistas mascarados. Ele também fornecia sugestões de alvos para os terroristas em locais do Reino Unido, da Austrália, da Turquia e dos Estados Unidos através do seu canal online.

Segundo o juiz responsável pelo caso, a sentença deve ser anunciada em 28 de junho. Rashid poderá pegar prisão perpétua.

