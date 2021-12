Milhões de americanos perdem auxílio desemprego após recusa de Trump em assinar projeto

Milhões de norte-americanos perderam o direito aos benefícios relativos ao desemprego após o presidente dos EUA, Donald Trump, se recusar a sancionar pacote de US$ 2,3 trilhões sobre gastos e ajuda durante a pandemia. De acordo Trump, o texto não era voltado para "ajudar pessoas comuns".

A decisão assustou tanto republicanos quanto democratas já que cerca de 14 milhões de pessoas serão afetadas de acordo com dados do Departamento de Trabalho. Aliados do presidente tentam convencer Trump a assinar a medida nos próximos dias, já que apesar da recusa ainda não houve um veto.

Trump, que entrega o poder ao presidente eleito democrata Joe Biden em 20 de janeiro, está passando o feriado de natal em Delaware e não deve fazer aparições públicas até 2021.

