Mídia internacional destaca eleição presidencial no Brasil

A decisão do segundo turno das eleições presidenciais do Brasil, que acontece neste domingo, 28, é manchete dos principais jornais em todo o mundo. Em artigo, o norte-americano The Wall Street Journal destaca que as projeções indicam a vitória de Jair Bolsonaro, capitão da reserva, na disputa pela presidência do Brasil com uma larga vantagem neste domingo, ampliando a crescente lista de líderes populistas mundiais e levando a maior economia da America Latina para a extrema direita. A Dow Jones Newswires, por sua vez, publica texto com as cinco principais observações de analistas sobre o que esperar de uma futura administração Bolsonaro.

A foto de Bolsonaro ilustra a capa da edição do final de semana do francês Le Monde, com a seguinte legenda "Brasil - Bolsonaro às portas do poder". Em chamada de capa, o também francês Le Figaro estampa manchete semelhante: "Brasil - Jair Bolsonaro, um antissistema às portas do poder". O tema ainda é assunto da capa do Libération, com a manchete "Populismo nacionalista: o contágio mundial", citando o avanço da direita no Brasil, Turquia, Filipinas, Estados Unidos e Europa.

Já o espanhol El Pais destaca as últimas pesquisas de intenção de voto indicando a redução da distância entre Jair Bolsonaro (PSL) e o candidato do PT, Fernando Haddad, cuja foto ilustra a primeira página.

De Portugal, o diário Público cita em sua capa o avanço de Haddad nas pesquisas e a vantagem de Bolsonaro nos principais estados. O também português Jornal de Notícias trás entre os destaque de capa "Brasil - Artistas temem regresso da ditadura após eleições". O pé de página da capa do Diário de Notícias destaca "Tsunami Bolsonaro atinge São Paulo, Minas e Rio", ao lado de uma foto do candidato.

Do Chile, o El Mercúrio destaca em chamada de capa os fatores que fizeram do Rio de Janeiro o bastião eleitoral de Bolsonaro. Em sua capa, o argentino La Nacion aponta que o peso dos militares na campanha de Bolsonaro desperta temores no Brasil.

Sob a manchete "A virada radical", a capa da edição de final de semana do uruguaio El Observador estampa a imagem de um simpatizante de Bolsonaro enrolado em uma bandeira do Brasil vestindo uma camiseta verde e amarela com a foto do candidato. Na legenda, o diário destaca que embora a distância entre ele e Haddad, do PT, tenha diminuído nas pesquisas, Bolsonaro se encaminha para assumir a presidência do Brasil. (Fabiana Holtz - fabiana.holtz@estadao.com)

