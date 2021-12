Microsoft lança novos celulares que funcionam com Windows Phone 7

O diretor geral da Microsoft, Steve Ballmer, apresentou nesta segunda-feira, 11, nove telefones celulares que funcionam com o novo sistema Windows Phone 7, aparelhos multimídia com os quais a gigante da informática espera recuperar o terreno na internet móvel. "Fabricamos um telefone de novo tipo”, declarou Ballmer durante uma entrevista coletiva em um loft em Chelsea. "Um telefone fundamentalmente moderno", completou.



Os aparelhos serão colocados à venda nas próximas semanas em 30 países e por quase 60 operadoras, entre elas AT&T, Orange, SFR, Telefónica e T-Mobile. Eles são fabricados pelas empresas LG, Samsung, HTC e Dell.

A AT&T apresentou três aparelhos que serão vendidos a 200 dólares nos Estados Unidos, ou seja, o preço do aparelho referência do segmento, o iPhone da Apple. Com os lançamentos dos telefones celulares multimídia, a Microsoft espera recuperar espaço na área, depois que Research in Motion (Blackberry), Apple (iPhone) e o sistema Android (concebido pelo Google) passaram a dominar o setor.

