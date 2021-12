Mick Jagger e Ron Wood gravam canção em prol do Nepal

Os músicos Mick Jagger e Ron Wood, dos Rolling Stones, juntaram forças com a cantora de soul britânica Beverley Knight e gravaram uma canção para arrecadar fundos para as vítimas do terremoto do mês passado no Nepal.

A faixa, intitulada "Look into Your Heart" (Olhe Dentro do Seu Coração), terá renda destinada a uma campanha da instituição de caridade Save The Children voltada para as vítimas do tremor no Nepal.

Wood disse ter ficado "encantado" por poder participar da gravação, que tem Knight nos vocais principais e Jagger como voz de apoio. Eles são acompanhados por um coro de cem apoiadores da instituição.

"Os acontecimentos terríveis no Nepal mostram quão vulneráveis nossos irmãos humanos acabam sendo diante da natureza", disse Knight. "Minha esperança é que a renda desta canção ajude de alguma forma a arrecadar os fundos urgentemente necessários para consertar casas e restaurar vidas".

A faixa foi produzida por Nick Mason, baterista do Pink Floyd.

Mais de 7.500 pessoas morreram e centenas de milhares ficaram desabrigadas após o tremor ocorrido em 25 de abril.

adblock ativo