Michelle Obama ingressa em grupo de defesa dos aposentados

Michelle Obama realizou na sexta-feira, 17, um rito de passagem para os norte-americanos que completam 50 anos: adquiriu uma carteira de membro da AARP, uma associação nacional de promoção dos interesses dos mais velhos.



A primeira-dama tuitou uma fotografia dela mesma sorrindo enquanto segura um cartão do grupo, que com aproximadamente 38 milhões de membros exerce significativa influência em Washington.



"Entusiasmada por me juntar hoje a Obama no clube dos 50+... deem uma olhada em minha carteira da @AARP", disse ela em uma publicação assinada com suas iniciais.



O marido de Michelle, o presidente Barack Obama, tem 52 anos.



Anteriormente chamada Associação Americana de Pessoas Aposentadas, hoje a AARP é conhecida apenas pelo seu acrônimo em inglês. É um dos mais poderosos grupos de lobby dos EUA, tendo apoiado fortemente a sanção presidencial à nova lei sobre assistência médica, promovida por Obama.



Indivíduos podem se tornar membros da AARP em seu 50º aniversário, embora a maioria dos norte-americanos não se aposente antes dos 60 anos.



O aniversário de 50 anos de Michelle Obama atraiu ainda mais notoriedade à primeira-dama, que já trabalhou como advogada e executiva de um hospital e tem usado sua posição na Casa Branca para lançar uma campanha de combate à obesidade infantil.

