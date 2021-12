Michelle Bachelet vence eleição presidencial do Chile

As promessas de adiantar profundas reformas políticas e sociais e a intenção de aumentar impostos para diminuir a desigualdade entre ricos e pobres no Chile determinaram a vitória da ex-presidente chilena Michelle Bachelet na eleição presidencial, que voltará ao comando do país entre 2014 e 2018.

Com 57% dos votos apurados, Bachelet detém 63%, contra 37% da candidata conservadora Evelin Matthei. A senadora Lily Pérez, que também é porta-voz de Matthei, reconheceu a derrota.

Socialista moderada, Bachelet foi presidente do Chile entre 2006 e 2010. Depois disso, chefiou o Escritório das Nações Unidas para a Mulher.

Bachelet, da coalizão de centro-esquerda, promete que financiará a educação com

impostos corporativos mais altos, que reduzirá a disparidade social. Além disso, ele se comprometeu a proteger o meio ambiente e a realizar reformas na Constituição. Fonte: Associated Press.

adblock ativo