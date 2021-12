MI5 produz jogo online para selecionar novo James Bond

O Serviço Secreto Britânico, o MI5, está recrutando novos espiões com a ajuda de um jogo online que permite que o público possa tentar ser o próximo James Bond.

O jogo testa as pessoas como parte do esforço da agência de espionagem para recrutar novos agentes de vigilância móvel.

São requeridos de potenciais candidatos observação, habilidades de memória e atenção aos detalhes. O teste quer saber o que os candidatos têm para ser um espião top do MI5.

São três testes envolvedo lembrar as cores dos veículos que passam, além de recordar detalhes exatos de questões gerais. Eles fazem parte do esforço de propaganda dos serviços de segurança.

Um quiz de leitura de mapas também faz oarte do jogo no site do MI5, com a capacidade de ler de A a Z o que é crucial para o cargo.

Os candidatos são advertidos que não vão poder beber muitos martinis como o 007, mas o salário compensa. São £ 27.539 (R$ 109.419, pela cotação deste domingo, 18) anuais, subindo para £ 31.138 (R$ 123.719) após o período de treinamento de 70 dias.

A descrição do emprego é muito minuciosa, com restrições de altura. Homems mais altos do que 1,85 metros e mulheres com mais de 1,72 metros não serão aceitos, pois podem se destacar da multidão.

O mesmo vale para qualquer pessoa com tatuagens visíveis, e pessoas com restrições carta de habilitação. O site adverte: "Você precisa ser muito observador - e ser capaz de se lembrar com precisão os detalhes de tudo o que viu e ouviu".

