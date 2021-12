México: explosão em duto de petróleo deixa 27 mortos

PUEBLA - A explosão de um duto da estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), provocada aparentemente por roubo de combustível, deixou 27 mortos e 52 feridos, este domingo, na comunidade de San Martín Texmelucan (centro), informou o governo mexicano.

"Temos que lamentar 27 pessoas mortas, doze delas menores de idade, e 52 feridos", disse durante entrevista coletiva Laura Gurza, diretora de Defesa Civil da secretaria de governo (ministério do Interior) do México. O balanço anterior dava conta de 22 mortos, mas este foi atualizado após a localização de cinco corpos nos escombros de casas totalmente carbonizadas.

O número de vítimas "é preliminar, pode aumentar à medida que continuarem os trabalhos de busca e resgate entre os escombros", disse, por sua vez, Francisco Blake, secretário de governo, que viajou ao local do incidente. Segundo o governo local, a explosão destruiu 32 casas, danificou 83 casas e levou à evacuação de centenas de pessoas que viviam na região.



A explosão ocorreu após as 05h00 locais em uma comunidade do estadao de Puebla, onde no último ano se registraram "problemas importantes de roubo de combustível", informou a estatal Pemex. De acordo com Valentín Meneses, secretário de governo do estado de Puebla, estado onde fica San Martín Texmelucan, a explosão ocorreu depois "que um bando de delinquentes perfurou os dutos da estatal Pemex (...). As ruas começaram a inundar, ocorreu uma faísca; eram rios de fogo os que víamos nas ruas".



A estatal Pemex confirmou, em comunicado, que a explosão foi provocada por "um incêndio nos dutos", e que o abastecimento de combustível para os mesmos foi cortado. "Unidades de combate de incêndio da paraestatal foram ao local, bem como carros-tanque e moto-bombas para a recuperação do produto (...). O incêndio foi controlado e só estão queimando os resíduos do produto", informou a Pemex.

