Metrô de Londres completa 150 anos

O sistema de metrô de Londres, o primeiro do mundo, completou nesta quarta-feira 150 anos, mas os adjetivos aplicados a ele atualmente são muito parecidos com os da época da inauguração: movimentado, congestionado e estressante para os passageiros.

"O clamor constante de 'não há espaço' quando o trem chega parece ter um efeito muito deprimente sobre os que o aguardam", disse uma matéria do jornal The Guardian a respeito da abertura ao público da linha Metropolitan, a primeira, no dia 10 de janeiro de 1863. O primeiro trecho ferroviário do sistema havia sido aberto um dia antes, em 9 de janeiro.

Segundo o historiador especialista em arquitetura David Lawrence, a rápida expansão do metrô - mais conhecido em Londres como "tube" (tubo), teve grande impacto no desenho da cidade.

O metrô ajudou a fazer com que as pessoas fossem morar longe do centro, em novas áreas onde projetos de habitação eram construídos nas proximidades das estações. Hoje em dia, o sistema de metrô londrino percorre 402 quilômetros e leva 1,2 bilhão de passageiros por ano. As informações são da Associated Press.

