Vídeo publicado no YouTube mostra meteoro explodindo ao entrar na atmosfera e iluminando o céu noturno na Rússia. O motorista tomou um grande susto ao avistar o objeto. O material tem apenas 45 segundo e foi gravado com a câmera do carro.

As cenas lembram o meteoro de 2013, também na Rússia, explodiu no céu sobre Chelyabinsk, estilhaçando vidros em edifícios próximos e ferindo 1.200 pessoas.

Havia dúvidas sobre a veracidade das imagens, com algumas pessoas apontando que a Rússia tem uma base militar próxima e que poderia ser simplesmente um teste de míssil, mas nenhuma simulação de longo alcance foi agendada para aquela noite.

Testemunhas na região de Murmansk, no norte da Rússia, dizem que, ao contrário do meteoro anterior, não houve explosão audível quando o objeto brilhante apareceu às cerca de 2h10 da madrugada pela hora local. Veja o vídeo:

Da Redação Meteoro cai na Rússia e assusta motorista de carro

adblock ativo