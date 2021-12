Merkel reaparece de muletas após acidente de esqui

Berlim - A chanceler alemã, Angela Merkel, reapareceu nesta terça-feira, 7, em público com muletas pela primeira vez após sofrer um acidente de esqui, para receber as crianças das dioceses germânicas que todos os anos vão de porta em porta disfarçados de Reis Magos para coletar donativos destinados a projetos sociais.

Merkel, que fraturou a pélvis em consequência de uma queda enquanto praticava esqui na Suíça, manteve o encontro em sua agenda, apesar de cancelar os principais compromissos.

Parte do ato foi apresentado pelo ministro da Chancelaria, Peter Altmeier, que revelou que quando criança tinha sido coroinha e que também tinha percorrido as ruas disfarçado de Baltasar.

"Agradeço ao ministro da Chancelaria ter assumido parte do ato, já que devo permanecer o maior tempo possível parada", disse Merkel em um discurso no qual elogiou o compromisso dos "Reis Magos" com as crianças de outros continentes que têm problemas mais graves que os da Europa.

Merkel cantou uma canção com as crianças e esteve de pé durante todo o ato.

A chanceler pensa em presidir amanhã o Conselho de Ministros, mas cancelou outros pontos da agenda como a viagem à Polônia que devia realizar amanhã e a visita do primeiro-ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, que seria recebido na quinta-feira.

Merkel também não se reunirá como estava planejado nesta semana com o chefe da patronal alemã e seu partido, a União Democrata-Cristã (CDU), adiou uma convenção à espera da recuperação da chanceler.

