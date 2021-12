Mergulhadores encontram caixa preta de avião da AirAsia

Mergulhadores encontraram neste domingo, 11, a caixa preta do Airbus da AirAsia que desapareceu em dezembro no Mar de Java com 162 pessoas a bordo. O anúncio foi feito pelo Ministério dos Transportes da Indonésia.

O equipamento está preso em destroços do avião e não pôde ser recuperado. Mais cedo, uma equipe de resgate localizou sinais da caixa preta a aproximadamente 30 metros de profundidade e cerca de 4 quilômetro de onde a aeronave caiu. O equipamento registra as conversas e dados do voo.

As equipes de busca procuram também o a parte principal do avião onde acreditam estarem presos diversos corpos de passageiros. Até agora 48 foram resgatados. O avião ia de Surabaia, na Indonésia, para Cingapura no dia 28 de dezembro e caiu 40 minutos depois no Mar de Java. No sábado, 10, a cauda do avião foi retirada do mar.

*Com informações da Agência Lusa

