Um mergulhador filmou o momento em que era atacado por um tubarão. Jason Dimitri mergulhava no recife de Corais no Caribe quando foi surpreendido com a presença do animal. O tubarão começa a nadar em volta dele e se aproximando aos poucos. Ele tenta morder Jason, que se defende usando um arpão. Após o insistente ataque, o tubarão se afasta.

Da Redação Mergulhador registra ataque de tubarão

